У Києві 7-8 листопада відбудуться Дні Відня

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, у цей період Київ з офіційним візитом відвідає австрійська делегація на чолі з мером Відня Міхаелем Хойплем.

Разом з представниками бургомістрату приїдуть і представники бізнес-кіл, адже Дні Відня у Києві матимуть як культурну, так і економічну складові.

7 листопада відбудеться українсько-австрійській бізнес-форум «Київ-Відень», основною темою якого стануть технології та стратегії розвитку міста, зокрема у сферах енергозбереження, утилізації сміття, розвитку транспортної інфраструктури, туризму, будівництва тощо. Учасники бізнес-форуму зможуть також відвідати виставку «Ноу-хау Відня: Технології та стратегії розвитку міста», яка представить інноваційні рішення міського управління, що сьогодні успішно застосовуються в Австрії.

8 листопада члени австрійської делегації разом з керівництвом Київської міської державної адміністрації відвідають благодійну організацію «Фонд «АСПЕРН», яка допомагає українським родинам та дітям у кризових ситуаціях.

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Того ж дня голова КМДА Олександр Попов та М.Хойпль відвідають Національний музей мистецтв ім. Богдана і Варвари Ханенків, в якому працюватиме виставка «Австрійці у Києві». На цій виставці кияни та гості столиці зможуть побачити унікальні твори австрійського мистецтва.

Також керівники двох столиць відвідають Національну бібліотеку ім. В. Вернадського, в приміщенні якої ще у 1992 році була відкрита Австрійська бібліотека. Мер Відня вже висловив намір передати бібліотеці 92 DVD та 196 книжок, серед яких твори австрійської художньої літератури та кінематографу.

Крім того, О.Попов та М.Хойпль відвідають київську школу №115 ім. І.Огієнка, яка з 2007 року співпрацює з віденською середньою школою. За попередньою інформацією, саме під час візиту до школи очільники Києва та Відня підпишуть угоду про співробітництво в освітній галузі між столицями.

Київ та Відень є містами-побратимами з 1992 року – саме тоді був підписаний перший меморандум про дружбу та співпрацю між двома містами. А на початку липня поточного року, під час візиту мера Відня до Києва, було підписано меморандум про поглиблення цієї співпраці.