Міністр обіцяв замовлення на літаки і перевірив майбутній корвет

За словами глави оборонного відомства, попередньо йдеться про ремонт військово-транспортних літаків Іл-76 та бомбардувальників Су-24, повідомляє Департамент преси та зв’язків із засобами масової інформації МО.

Міністр оборони заслухав керівництво підприємства та ознайомився з ходом виробничого процесу.

Директор заводу Андрій Лікаренко подякував керівництву Міністерства оборони за увагу до підприємства. Він зауважив, що Дмитро Саламатін став першим керівником військового відомства, який відвідав “НАРП”.

"Нам є що показати: капітальний ремонт Іл-76 і середній ремонт Су-24 на замовлення Повітряних Сил ЗС України ми виконуємо у встановлені терміни. Розміщення замовлень від Міністерства оборони на нашому підприємстві позитивно вплине на соціально-економічну ситуацію в обласному центрі", – зазначив він.

Також міністр оборони відвідав Чорноморський суднобудівний завод (ЧСЗ, Миколаїв), на якому триває будівництво першого українського корвета «Володимир Великий».

Представники міністерства ознайомилися і з ходом проведення ремонту трьох кораблів: «Кіровоград», «Придніпров'я», «Костянтин Ольшанський».