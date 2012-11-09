На місці військового локатора буде вертолітний майданчик

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації Одеської міськради, це передбачено детальним планом забудови території у межах вулиць Іцхака Рабіна, Генерала Петрова і швидкісної магістралі «Північ-Південь» в рамках Концепції, схваленої на засіданні Містобудівної ради Одеси.

Як уточнили в міськраді, на цій земельній ділянці, розміром понад 100 га, поряд з вертолітним майданчиком планується побудувати також двох'ярусний підземний паркінг на 8 тис. машиномісць, 2-рівневі розв'язки на автотрасі, кілька 12-поверхових житлових будівель, а також підземні переходи на перехрестях основних магістралей.

Передбачається, що населення цього житлового мікрорайону в майбутньому становитиме 16 тис. 700 чоловік, тому планом передбачено будівництво шкіл, дитсадків і льодового катка.

Як наголошувалося на засіданні Містобудівної ради, замовником проекту є Управління архітектури Одеської міськради, інвестором виступить ТОВ «Діагарас» ЛТД, а проектним організатором – ПП «Архмайстер».

Під час засідання було також схвалено проект реконструкції з розширенням «Одеського Палацу спорту», замовником якого виступило комунальне підприємство «СКК «Одеський Палац спорту».