Сьогодні українці напишуть Диктант національної єдності

Цьогорічний диктант, який складатиметься зі 100-120 слів, проведе доцент Київського університету ім. Б.Грінченка, автор шкільних підручників з української мови та літератури Олександр Авраменко.

Ті, хто напише диктант без помилок, будуть відзначені призами у вигляді грошових премій, книг та компакт-дисків з унікальними записами «Українського радіо». При цьому, важлива умова – перевірятимуться лише диктанти, надіслані 9 і 10 листопада на адресу «Українського радіо»: Київ-1, Хрещатик, 26. Індекс – 01001. Дату відправлення визначатимуть за штемпелем на конверті.

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Написання радіодиктанту супроводжуватиметься двогодинним прямоефірним марафоном, під час якого ведучі Аліна Акуленко та Роман Коляда розповідатимуть про історію акції, цьогорічних спонсорів, призи, а також разом із гостями студії міркуватимуть про те, що таке радіодиктант – перевірка грамотності чи громадянська позиція, повідомляється на сайті «Українського радіо».

Крім того, цього року вперше, окрім диктанту, буде запропоновано творче завдання, яке є необов’язковим і оцінюватиметься окремо.

*** Акцію з написання Всеукраїнського диктанту національної єдності Національна радіокомпанія України (НРКУ) започаткувала ще 2000 року. Відтоді щороку цього дня українці – від великого до малого – можуть взяти участь у написанні радіодиктанту та з’ясувати, наскільки добре знають рідну мову, а ще – продемонструвати солідарність з усіма, хто любить і шанує рідне слово, хто хоче, щоб українці говорили українською мовою і зберегли її для нащадків. Радіодиктанти рідної мови існують в багатьох країнах світу, зокрема Польщі, Китаї, Франції.

Минулого року Національна радіокомпанія отримала 17 тисяч 348 диктантів не лише з усіх областей України, а й з-за кордону: Росії, Білорусі, Молдови, Німеччини, Бельгії і навіть Таїланду. Диктант писали люди різного віку і різних професій: школярі і студенти, військові і робітники, пенсіонери і домогосподарки.