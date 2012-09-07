"Просвіта" перевірила мера та мерію на знання української

Захід було присвячено Міжнародному дню грамотності, який відзначатимуть 8 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, своєрідну перевірку мовної грамотності чиновників було проведено у сесійній залі міськради, а її ініціатором була міська організація товариства «Просвіта».

Суть акції полягала в тому, що кожен з її учасників отримав текст диктанту з української мови, який пишуть учні 11 класу загальноосвітньої школи. У тексті було свідомо допущено 27 орфографічних помилок та пропущено 6 розділових знаків. Через 10 хвилин учасники акції повинні були виправити ці помилки.

Як повідомила голова міської організації «Просвіти» Катерина Сичик, лише кожен четвертий допустив одну-дві помилки, а в більшості чиновників таких помилок було набагато більше. Серед тих, хто допустив їх найменше, – міський голова В.Хомко, його заступник з гуманітарних питань Галина Кульчинська, начальник міського управління освіти й науки Василь Харковець, начальник управління житлово-комунального господарства Іван Гема та інші.

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Учасники своєрідного іспиту повідомили, що шукати в тексті помилки їм було набагато легше, ніж писати диктант.

На думку Г.Кульчинської, якби довелось би писати диктант, то помилок було б набагато більше.

А начальник управління освіти й науки В.Харковець вважає, що низький рівень мовної грамотності у школярів та дорослих пояснюється тим, що їм доводиться мало писати самостійно через те, що цю функцію виконує комп’ютер. ”Сьогодні основна причина, що діти мало читають художню літературу. Через те, що зараз тести більше робляться, вони мало пишуть, нема розмовного написання", - зазначив чиновник.

Учасники акції погодилися, що подібну перевірку знань потрібно проводити частіше.