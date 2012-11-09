Польща допитується в Нафтогазу, де її газ

НАК "Нафтогаз України" досі не відновив поставки газу в польський Грубешов, припинені з початку минулого року, порушуючи тим самим підписаний у 2004 році контракт із польською PGNiG.

Про це УНІАН повідомила прес-служба нафтогазової компанії Polskie Gуrnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNIG), що належить польській державі, в четвер, відповідаючи на запит агентства.

Прес-служба вкотре повторила, що український «Нафтогаз» пояснив припинення поставок за контрактом, що передбачає щорічний продаж у Польщі з 2011 року 200 млн кубометрів газу, зміною національного законодавства України.

"З 1 січня 2011 року поставки газу, реалізовані на базі договору від 26 жовтня 2004 року з НАК "Нафтогаз України" через пункт Зосин у напрямку Грубешов були припинені, й досі українська сторона їх не відновила", - зазначила прес-служба польської компанії.

Прес-секретар PGNIG Йоанна Закревська заявила кореспонденту УНІАН у Польщі, що компанія не має наміру змінювати свій підхід і сподівається на добровільне швидке відновлення поставок.

Прес-служба не надала додаткової інформації в цій справі.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2011 року віце-голова правління PGNIG Славомір Хінц заявив агентству, що компанія розраховує на полюбовне вирішення спору з НАК, назвавши можливий судовий розгляд «крайнім заходом».

20 червня ц.р. український уряд затвердив баланс імпорту/експорту газу, згідно з яким цього року заплановані поставки до Польщі близько 90 млн кубометрів газу.

Довідка УНІАН. PGNIG вперше звинуватила український НАК у порушенні умов діючого до 2021 року "грубешовского" контракту у вересні 2010 року, після чого українська компанія з жовтня відновила поставки до кінця 2010 року.

Поставки газу, згідно з цим контрактом, у 2011 році повинні були збільшитися в більш ніж 30 разів, порівняно з купленими 5,9 млн кубометрів у 2010 році. З 2005 по 2009 рік Польща купувала в України щорічно від 1,2 млн до 5 млн кубометрів газу, що становило менше 0,1% всього імпорту.

Польща, яка щорічно споживає близько 14 млрд кубометрів газу, минулого року купила 10,07 млрд кубометрів газу, понад 9 млрд із яких поставив російський "Газпром" і ще 1 млрд - постачальники з Німеччини.