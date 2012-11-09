Учасники Помаранчевої революції будуть святкувати річницю Майдану

Як пише газета «Коммерсант - Украина», ініціатива КУПР поки що не дістала підтримки в інших опозиціонерів.

«Зокрема, представники Об'єднаної опозиції пояснили “Ъ”, що більше думають про продовження акції протесту біля Центрвиборчкому, а члени Всеукраїнського об'єднання «Свобода» заявили, що взагалі не збираються святкувати річницю Майдану», - пише видання.

Згідно із заявкою, поданою КУПР до Київської міськдержадміністрації, святкування річниці Помаранчевої революції 22 листопада триватиме цілий день - з ранку і до півночі.

Як відомо, масові акції протесту, що дістали назву Помаранчевої революції, почалися в центрі Києва 22 листопада 2004 року відразу після завершення другого туру президентських виборів, за результатами якого перше місце посів Віктор Янукович. На думку учасників акцій, ці результати були сфальсифіковані. Помаранчева революція привела до проведення третього туру президентських виборів, в якому переміг Віктор Ющенко.

Одним з перших указів В.Ющенка стало оголошення 22 листопада святом - Днем свободи, проте пізніше відповідний указ було скасовано Президентом В.Януковичем.