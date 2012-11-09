Завтра в Україні - від 1 до 15° тепла

Вітер південно-західний з переходом на північно-східний, 7-12 м/с, в Криму та Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі - 1-6° тепла, вдень - 5-10°; в Криму вночі - 4-9°, вдень - 10-15°.

По Київській області хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі - 1-6° тепла, вдень - 5-10°.

По м. Києву без істотних опадів. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі - 3-5° тепла, вдень - 6-8°.