Інфляція в 2012 році може не перевищити 1,5%

На думку аналітиків, в два місяці, що залишилися до кінця року, інфляція може прискоритися, проте за підсумками року все ж таки буде досить низькою.

«У зв'язку з тим, що показники інфляції у вересні й жовтні виявилися набагато нижчими за очікуванні – 0,1% і 0% відповідно, ми переглянули наш прогноз за темпами зростання цін із 3-3,5% до 1,5%. Нижчі темпи інфляції пов'язані як зі слабким ціновим тиском, так і з уповільненням економічного зростання в країні на тлі боргової кризи в єврозоні», – зазначає експерт центру FOREX CLUB в Україні Марія Сальникова.

Також аналітики центру звертають увагу на те, що зростання цін в Україні залишається низьким порівняно з іншими країнами СНД. Приміром, у Росії інфляція з початку року становить 5,6%, у Казахстані – 4,6%, і тенденція прискорення зростання цін зберігається.

При цьому в FOREX CLUB зазначають, що показники економічного зростання в цих країнах також вищі, ніж в Україні, що підтверджує тезу певної залежності інфляційних показників від зростання економіки.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в жовтні 2012 року, порівняно з вереснем 2012 року, споживчі ціни не змінилися (інфляція - 0%), також ціни не змінилися й проти жовтня 2011 року.

З початку 2012 року (жовтень 2012 року до грудня 2011 року) зафіксована дефляція 0,3%.

У жовтні 2011 року проти вересня 2011 року інфляція також становила 0%, при цьому до аналогічного місяця 2010 року ціни виросли на 5,4%, у жовтні 2011 року проти грудня 2010 року зростання цін становило 4,2%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розраховано, виходячи з урядового прогнозу інфляції 7,9%.

У квітні Міжнародний валютний фонд (МВФ) покращив прогноз інфляції в Україні з 8,5% до 7,9% цього року (грудень до грудня), а пізніше повідомив про перегляд прогнозу до 7%. Інфляція в 2013 році очікується на рівні 5,9%.

У середині липня Світовий банк (СБ) знизив прогноз інфляції в 2012 році до 6,1% проти 9,4% грудневого прогнозу. В 2013 році СБ очікує інфляцію в Україні на рівні 9,5% (7,4%), у 2014 році – 5,9% (7,1%).

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) прогнозує інфляцію в Україні в 2012 році на рівні 1,5%.

За прогнозами Standard & Poor's, інфляція в Україні в 2012 році становитиме 6%.