Азаров нарікає на паніку, яку створюють псевдоексперти
07:35, 10 листопада 2012Суспільство
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Прем'єр-міністр Микола Азаров вважає, що громадська думка має карати за висловлювання псевдоекспертів, які призводять до паніки.
Азаров нагадав про паніку на ринку гречки, борошна, олії, валюти
Про це він заявив у ході спілкування з користувачами Facebook.
"У військовому становищі найнебезпечніший ворог - це панікер і паніка. Панікер міг у військовому становищі бути причиною загибелі тисячі людей, саме тому до них застосовувалися дуже жорсткі заходи. В мирний же час панікери приносять колосальні матеріальні збитки", - сказав М.Азаров.
У зв'язку з цим він нагадав про паніку, яку було створено на ринку гречки, борошна, олії, валюти.
"Але карати їх, на мій погляд, має громадська думка. Ми готові цьому сприяти, приміром, зробити підбірку висловлювань таких псевдоекспертів за останні 10 років і опублікувати їх у наших ЗМІ. Як Ви думаєте, хороша це ідея?" - запитав прем'єр.
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