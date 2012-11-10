Азаров нарікає на паніку, яку створюють псевдоексперти

Про це він заявив у ході спілкування з користувачами Facebook.

"У військовому становищі найнебезпечніший ворог - це панікер і паніка. Панікер міг у військовому становищі бути причиною загибелі тисячі людей, саме тому до них застосовувалися дуже жорсткі заходи. В мирний же час панікери приносять колосальні матеріальні збитки", - сказав М.Азаров.

У зв'язку з цим він нагадав про паніку, яку було створено на ринку гречки, борошна, олії, валюти.

"Але карати їх, на мій погляд, має громадська думка. Ми готові цьому сприяти, приміром, зробити підбірку висловлювань таких псевдоекспертів за останні 10 років і опублікувати їх у наших ЗМІ. Як Ви думаєте, хороша це ідея?" - запитав прем'єр.