Українські заробітчани хочуть голосувати за мажоритарників

Відповідне звернення поширила прес-служба Спілки українців у Португалії, повідомляє Медіа-портал української діаспори VIDIA.

За даними порталу, документ підписаний головами 15 громадських організацій з Португалії, Італії, Греції, Іспанії та Чехії.

На думку представників трудових мігрантів, навіть здобувши незалежність, патріотичні сили в Україні не змогли припинити подальшу диференціацію суспільства, допустивши, крім етнічних, ще й соціальні поділи.

«Внаслідок цього виникла нова соціальна група громадян України – українські трудові мігранти. Багатомільйонна частина українського народу фактично була продана, як товар, закордонним країнам. При тому різними урядами за часів незалежності», – сказано у зверненні.

«Отримавши взамін мільярдні валютні надходження, послушники Москви і безнаціональні олігархи виконали й інше, не менш важливе завдання, – відсторонили від політичної боротьби за владу активних українців, що були поставлені в такі умови, які не давали їм іншої альтернативи для виживання, аніж трудову міграцію за кордон», – впевнені представники діаспори.

У документі зазначено, що народні депутати і політичні партії були байдужими до цієї проблеми. «А щоб ще більше обмежити права мігрантів, олігархічний уряд через судову гілку позбавив їх конституційного права голосувати за мажоритарних кандидатів», - наголошується у зверненні.

«Ми сподіваємось, що новообрана Верховна Рада виправить усі допущені помилки, а саме: усуне пряму дискримінацію виборчих прав (право голосувати за мажоритарних кандидатів), запровадить більш практичну форму голосування для українських громадян, що перебувають закордоном, наприклад – дистанційну і, головне, вирішуватиме соціальні проблеми своїх громадян не шляхом збільшення експорту робочої сили за межі Батьківщини», – йдеться в заяві.