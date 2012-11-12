Українські заробітчани хочуть голосувати за мажоритарників
Представники громадських організацій українців за кордоном просять новообраних народних депутатів надати трудовим мігрантам право під час парламентських виборів голосувати за мажоритарною системою.
Відповідне звернення поширила прес-служба Спілки українців у Португалії, повідомляє Медіа-портал української діаспори VIDIA.
За даними порталу, документ підписаний головами 15 громадських організацій з Португалії, Італії, Греції, Іспанії та Чехії.
На думку представників трудових мігрантів, навіть здобувши незалежність, патріотичні сили в Україні не змогли припинити подальшу диференціацію суспільства, допустивши, крім етнічних, ще й соціальні поділи.
«Внаслідок цього виникла нова соціальна група громадян України – українські трудові мігранти. Багатомільйонна частина українського народу фактично була продана, як товар, закордонним країнам. При тому різними урядами за часів незалежності», – сказано у зверненні.
«Отримавши взамін мільярдні валютні надходження, послушники Москви і безнаціональні олігархи виконали й інше, не менш важливе завдання, – відсторонили від політичної боротьби за владу активних українців, що були поставлені в такі умови, які не давали їм іншої альтернативи для виживання, аніж трудову міграцію за кордон», – впевнені представники діаспори.
У документі зазначено, що народні депутати і політичні партії були байдужими до цієї проблеми. «А щоб ще більше обмежити права мігрантів, олігархічний уряд через судову гілку позбавив їх конституційного права голосувати за мажоритарних кандидатів», - наголошується у зверненні.
«Ми сподіваємось, що новообрана Верховна Рада виправить усі допущені помилки, а саме: усуне пряму дискримінацію виборчих прав (право голосувати за мажоритарних кандидатів), запровадить більш практичну форму голосування для українських громадян, що перебувають закордоном, наприклад – дистанційну і, головне, вирішуватиме соціальні проблеми своїх громадян не шляхом збільшення експорту робочої сили за межі Батьківщини», – йдеться в заяві.