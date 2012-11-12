У Шевченківському заповіднику провалилася земля - Канів без води
15:47, 12 листопада 2012Суспільство
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Жителям Канева Черкаської області обмежене водопостачання через провал грунту в Шевченківському національному заповіднику.
Через аварію обмежено водопостачання населення та об’єктів господарювання міста Канів. Фото pro-vincia.com.ua
Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі УМНС в Черкаській області, в Шевченківському національному заповіднику в районі нижнього парку на вихідних утворилося провалля довжиною 5 та шириною 1,5 метри. Згідно з повідомленням, провалля утворилося внаслідок комплексної дії поверхневих та ґрунтових вод.
Через аварію обмежено водопостачання населення та об’єктів господарювання міста Канів, а каналізаційні стоки перенаправлено на поля фільтрації міських очисних споруд.
З метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації створений оперативний штаб. Працівниками КП “Управління водоканалізаційного господарства” на місці проводяться аварійно-ремонтні роботи.
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