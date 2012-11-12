У Шевченківському заповіднику провалилася земля - Канів без води

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі УМНС в Черкаській області, в Шевченківському національному заповіднику в районі нижнього парку на вихідних утворилося провалля довжиною 5 та шириною 1,5 метри. Згідно з повідомленням, провалля утворилося внаслідок комплексної дії поверхневих та ґрунтових вод.

Через аварію обмежено водопостачання населення та об’єктів господарювання міста Канів, а каналізаційні стоки перенаправлено на поля фільтрації міських очисних споруд.

З метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації створений оперативний штаб. Працівниками КП “Управління водоканалізаційного господарства” на місці проводяться аварійно-ремонтні роботи.