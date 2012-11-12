Вантажник «Борисполя» поцупив гроші з валізи пасажира

Як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУМВС України в Київській області, до чергової частини лінійного відділу міліції аеропорту «Бориспіль» надійшла інформація від колег з Мінська про те, що громадянин України, який прибув літаком до Білорусі, виявив нестачу 1300 доларів США та 500 євро у своїй валізі.

За словами постраждалого, перед трапом літака у «Борисполі» до нього підійшов працівник аеропорту і забрав сумку до багажного відсіку, пояснюючи це тим, що в літаках такого типу валіза пасажира не може провозитися у вигляді ручної поклажі.

У ході оперативно-розшукових заходів працівники міліції затримали вантажника, який підозрюється у скоєнні злочину. Він сказав, що взяв лише частину грошей, щоб не було так помітно.

Порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).