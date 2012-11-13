Ужгородське консульство Словаччини призупинить видачу віз

У зв’язку з реконструкцією адміністративної будівлі Генерального консульства Словацької Республіки в Ужгороді з 22 листопада по 14 грудня 2012 року буде призупинено прийом документів для оформлення шенгенських віз та дозволів на тимчасове й постійне проживання, за винятком надзвичайних і термінових випадків (похорони, госпіталізація тощо).

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, у зазначений період виконання консульських функцій забезпечуватиме Консульський відділ Посольства Словацької Республіки в Україні (01034, м. Київ, вул. Паторжинського, 14).