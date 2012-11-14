АМК проводить 507 розслідувань

Про це УНІАН повідомили в прес-службі АМК.

За повідомленням прес-служби, АМК також зупинив більш як 4 тис. порушень конкурентного законодавства і видав 190 рекомендацій про припинення дій, що містять ознаки порушень конкурентного законодавства.

У рамках удосконалення своєї діяльності, як сказано в прес-релізі, АМК виступив з ініціативою розглянути у Верховній Раді законопроект про врегулювання питань контролю за дотриманням конкурентного законодавства, проведення експертиз, а також розрахунку штрафів і порядку їх накладення.

Крім того, АМК розробляє Загальнодержавну програму розвитку конкуренції на 2013-2023 роки, основним завданням якої стане підвищення ефективності державного регулювання і максимальне стимулювання конкуренції.

Як повідомляв УНІАН, обсяг штрафів, накладених АМК на суб'єктів підприємництва – порушників конкурентного законодавства, за 9 місяців 2012 року становив 686,8 млн. грн. Економічний ефект від діяльності комітету становив 1 млрд грн. За звітний період представники комітету взяли участь у 97 судових засіданнях. Крім того, фахівці відомства почали розслідування за новими напрямами, а саме: масштабне дослідження діяльності торговельних мереж, ринків риби і морепродуктів, відносин у сфері обігу товарів медичного призначення.