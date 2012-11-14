"Свобода" вимагає розслідувати появу українофобських листівок

Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласному осередку ВО «Свобода», до них звернувся настоятель місцевого храму УАПЦ з селища Пантаївка Олександрійської міської ради з приводу поширення листівок з прямими погрозами на адресу жителів селища, які проголосували на виборах до Верховної Ради України 28 жовтня за ВО «Свобода».

Він повідомив, що спершу він побачив такі листівки, розклеєні біля храму, а потім такі ж листівки почали приносити парафіяни з інших частин селища.

Автори анонімних листівок звертаються до прихильників націоналістів: «Відтепер живіть і думайте над тим, що до вас кожної миті можуть прийти месники в образі онуків і правнуків колишніх воїнів радянської армії і партизанів… А тому ми починаємо робити з вами те ж саме – вішати, різати, топити і палити ваші оселі! Разом з вашими дітьми! І будемо це робити теж вночі, щоб вам не спалося кожної ночі! Очікуйте!».

У листівці також вказано, що її автори знають, на яких вулицях проживають прихильники ВО «Свобода», зокрема, кількох з них названо.

За словами настоятеля, одна з парафіянок храму УАПЦ, яка проживає на вказаній у листівці вулиці, сильно налякана й відмовляється ночувати у власній хаті.

Священик негайно звернувся до Служби безпеки України та міліції.

Як зазначають в обласному партійному осередку, якщо влада виявиться байдужою або бездіяльною, ВО «Свобода» залишає за собою право громадського розслідування та покарання винуватців цього інциденту.

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник центру громадських зв’язків УМВС в Кіровоградській області Віталіна Бевзенко, заява щодо даного інциденту надійшла вчора до Олександрійського міськрайонного відділу міліції і від настоятеля храму УАПЦ з селища Пантаївка. Проводиться перевірка.

Довідка УНІАН. На виборах до Верховної Ради України 28 жовтня 2012 року в Пантаївці проголосував 901 виборець, 40 з них віддали свої голоси за ВО «Свобода». Загалом, в Олександрії, до складу якої входить селище Пантаївка, за дану політичну силу проголосували понад 6% виборців. Округ №103 (центр – місто Олександрія) став єдиним в області, де за партійними списками перемогла ПР. В решті чотирьох округах Кіровоградщини перемогу здобули опозиційні партії (ВО «Свобода», ВО «Батьківщина» та «УДАР»).