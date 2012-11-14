Ексклюзивна комплектація автомобілів Lexus із сертифікатом Helen Marlen Group

В Україні компанія Helen Marlen Group офіційно представляє всесвітньовідомі бренди модного одягу, взуття та аксесуарів.

Спеціальна пропозиція розповсюджуються на такі моделі Lexus, як: седан бізнес класу ES 250 (комплектація Executive), вишуканий седан ES 350 (комплектація Luxury), сучасний седан GS 250 (комплектації Business та Premium), повноприводний седан GS 350 (комплектації Executive, F SPORT та Luxury), кросовер класу «люкс» RX 350 (комплектації Executive, F SPORT, Luxury та Luxury+), повногібридний RX 450h (Premium, Luxury та Luxury+), розкішний позашляховик LX 570 (Luxury та Luxury+).

Тренди сезону ведуть в салони офіційних дилерів Lexus!

За додатковою інформацією звертайтеся, будь ласка, до салонів офіційних дилерів Lexus в Україні.

*У ексклюзивній комплектації пропонуються автомобілі 2012 року виробництва (окрім виробництва грудня 2012 року) в наявності на складі. Акція розповсюджується на автомобілі, на які договори купівлі-продажу з були укладені з клієнтами у період з 01.11.2012 року по 30.11.2012 року в офіційній дилерській мережі Lexus в Україні.

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