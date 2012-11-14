Міліція затримала «любителів BMW», які вкрали авто київського динамівця

У Києві знешкоджено організовану групу злочинців, які впродовж останніх трьох місяців займалися викраденням іномарок престижних моделей.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС в Києві, уточнивши, що група «спеціалізувалася» на викраденні виключно Х-5 та Х-6 моделей BMW.

Організатором був 41-річний мешканець Київської області. 36-річний мешканець Черкас виконував роль активного помічника та займався збутом викрадених BMW. Дворічні іномарки вартістю 70-90 тис. дол. пропонувалися за 30-40 тис., зазначається в повідомленні.

При цьому правоохоронці зазначили, що всі викрадені BMW були обладнані чисельними протиугінними пристроями – від звукової сигналізації із зворотнім зв’язком до надзвичайних різних механічних “локів”.

«Заводи-виробники запевняли покупців, що подібні пристрої останніх розробок не зможуть подолати ніякі крадії. Але виявилося, що українські кулібіни доволі швидко знайшли підхід до західних див», - констатували в міліції.

Наразі встановлено, що впродовж вересня – листопада злодії викрали п’ять Х-5 та один Х-6. Три угони було скоєно у Печерському та по одному у Дніпровському, Солом’янському та Шевченківському районах Києва. Всі машини викрадалися у темний час доби біля будинків їх власників.

Причому останній «ікс» належав футболісту-легіонеру київського «Динамо».

Крадені машини відстоювалися в одному з гаражних кооперативів на території Броварів під Києвом.

Проти затриманих порушено кримінальну справу за статтею Кримінального кодексу про незаконне заволодіння автотранспортом. В угонщиків вже вилучено три з шести викрадених BMW, у тому числі й авто футболіста.

Крім машин, вилучено електронні пристрої для сканування кодів автосигналізації та відкривання дверей й спеціальні пристрої для декодування імобілайзерів та перепрошивки блоків управління двигунами.

Слідством призначено низку експертиз. З’ясовуються джерела виготовлення документів та номерів на авто. Підозрюваним обирається міра запобіжного заходу. Вони перевіряються на причетність до вчинення аналогічних злочинів. Триває слідство.