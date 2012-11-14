Претендентами на титул «Людина року - 2012» стали відомі політики та скандальні мери

Загальнонаціональна програма «Людина Року» відзначає своє 17-річчя. Максимальну об’єктивність у визначенні лауреатів і переможців програми забезпечують сотні експертів, які представляють переважну більшість суспільних інститутів та професіональних закладів.

На даний момент серед лідерів рейтингу в національних номінаціях Програми наступні претенденти на здобуття щорічної премії «Людина року - 2012» за вищі професійні і громадські досягнення:

У номінації: «Регіональний лідер року»

1. Джига Микола - Голова Вінницької облдержадміністрації

2. Ларін Сергій - Голова Кіровоградської облдержадміністрації

3. Ледіда Олександр - Голова Закарпатської облдержадміністрації

4. Могильов Анатолій – Голова Ради міністрів АР Крим

5. Пеклушенко Олександр - Голова Запорізької облдержадміністрації

6. Пристюк Володимир - Голова Луганської облдержадміністрації

7. Присяжнюк Анатолій - Голова Київської облдержадміністрації

8. Удовиченко Олександр – Голова Полтавської облдержадміністрації

9. Хоптян Валентин - Голова Тернопільської облдержадміністрації

10. Шишацький Андрій – Голова Донецької облдержадміністрації

У номінації: «Міський голова року»

1. Агеєв Віктор – Міський голова м. Сімферополь

2. Дебой Володимир – Міський голова м. Житомир

3. Кернес Геннадій – Міський голова м. Харків

4. Козир Руслан – Міський голова м. Трускавець

5. Мельник Володимир – Міський голова м. Обухів

6. Сапожко Ігор – Міський голова м. Бровари

7. Сімашкевич Михайло – Міський голова м. Кам'янець-Подільський

8. Сін Олександр – Міський голова м. Запоріжжя

9. Соломаха Сергій – Міський голова м. Миргород

У номінації: «Промисловець року»

1. Бугаєв Леонід – Голова Правління Сєверодонецького об'єднання «АЗОТ»

2. Завгородній Максим – Генеральний директор ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім.Ф.Е.Дзержинського»

3. Зайков Геннадій – Генеральний директор ДП «Зоря»-«Машпроект»

4. Каунов Тимофій - Генеральний директор СП «Полтавська газонафтова компанія»

5. Куцин Володимир - Генеральний директор ПАТ «Нікопольський завод феросплавів»

6. Левицький Андрій - Генеральний директор ПАТ «СевГОК»

7. Міхєєв Сергій - Голова Правління – генеральний директор ВАТ «ХК Луганськтепловоз»

8. Сердюков Роман - Голова Правління ВАТ «Дніпроенерго»

9. Скляров Віталій – Голова Правління Черкаського ПАТ«АЗОТ»

10. Туряниця Олексій – Голова Правління ПАТ «Стахановський завод технічного вуглецю»

У номінації: «Менеджер року»

1. Акулов Борис - Генеральний директор ТОВ «Інтертелеком»

2. Лівшиць Яків – Генеральний керуючий «Aroma espresso bar» в Україні

3. Мікава Лаша – Генеральний директор ВАТ «Фарлеп-Інвест»

4. Мініч Олена - Президент ТОВ «Українські новітні технології»

5. Нефьодов Максим – Співкеруючий партнер Фонду прямих інвестицій «Icon Private Equity»

6. Полянський Володимир – Директор ТОВ «Імперія металів»

7. Триндюк Юрій – Почесний президент ВАТ «Холдингова компанія «Хлібні інвестиції»

8. Чернявський Георгій – Голова ради директорів компанії «Навігатор»

9. Шимків Дмитро - Генеральний директор «Майкрософт Україна»

10. Шкот Сергій – Голова Правління Київського заводу безалкогольних напоїв «Росинка»

У номінації: «Фінансист року»

1. Власенко Михайло – Голова Правління «Астра банк»

2. Гребінський Леонід – Голова Правління «Індустріалбанк»

3. Дорошенко Ігор – Голова Правління банку «Русский стандарт»

4. Клименко Володимир – Голова Правління «Укрінбанк»

5. Леонідов Віктор – Голова Правління «Кредитпромбанк»

6. Мальцев Денис – Голова Правління «VAB банк»

7. Мамедов Сергій – Голова Правління «Укргазбанк»

8. Морозов Олександр – Голова Правління «Брокбізнесбанк»

9. Папаніколау Мілтіадіс – Голова Правління «Універсал банк»

10. Подрєзов Сергій – Голова Правління «Ощадбанк»

11. Чернишов Денис – Голова Правління «Банк Петрокоммерц Україна»

У номінації: «Лідер страхового ринку року»

1. Андреасян Гаррі – Генеральний директор СК «Allianz Україна»

2. Єфімов Юрій – Голова Правління «СК «Уніка»

3. Кальян Костянтин – Президент СК «ПРОСТО - Страхування»

4. Литвин Павло - Генеральний директор СК «НАСТА»

5. Нельга Павло – Голова Правління «СК «Українська страхова група»

6. Пушкарьова Ганна - Голова Правління СК «Арма»

7. Раєвська Оксана - Голова Правління СК «Добробут»

8. Туз Максим - Голова Правління СК «Арсенал-страхування»

9. Чернишов Сергій - Президент СК «ЛЕММА»

10. Чубинський Анатолій – Генеральний директор СК «Нафтагазстрах»

У номінації: «Національна торговельна марка року»

1. ТМ «DANONE»

2. ТМ «АТБ – МАРКЕТ»

3. ТМ «ЄВРОЛАБ»

4. ТМ «ЗОЛОТА АМФОРА»

5. ТМ «ЛЬВІВСЬКЕ»

6. ТМ «НЕСТЛЕ»

7. ТМ «РУДЬ»

8. ТМ «ТОРЧИН»

9. ТМ «ФАРРО»

10. ТМ «ФОКСТРОТ»

11. ТМ «ЧУМАК»

У номінації: «Журналіст року в галузі електронних ЗМІ»

1. Андрієвський Володимир (телеканал «Інтер»)

2. Бориско Юлія («1+1»)

3. Губіна Лариса («5 канал»)

4. Данилевич Андрій (ТРК «Україна»)

5. Даугуле Анастасія (телеканал «Інтер»)

6. Денисов Олександр (ТРК «Україна»)

7. Довгань Інна («ТВі»)

8. Кіпіані Вахтанг («ТВі»)

9. Пальчевський Андрій («Інтер»)

10. Портников Віталій («ТВі»)

11. Суханов Олексій (ТРК «Україна»)

12. Татарчук Ігор («5 канал»)

У номінації: «Митець року»

1. Богомазов Дмитро – театральний режисер

2. Іллєнко Михайло – кінорежисер

3. Кухарський Василь - актор

4. Лозниця Сергій - кінорежисер

5. Малахов Віталій - театральний режисер

6. Мась Оксана - художниця

7. Мойсеєв Станіслав – театральний режисер

8. Нейман Єва - кінорежисер

9. Поклітару Раду - хореограф

10. Рижук Василь - скульптор

11. Сіренко Володимир - диригент

12. Слабошпицький Мирослав - кінорежисер

13. Шапіро Олександр – кінорежисер

У номінації: «Туристична компанія року»

1. «ART and JORNEY»

2. «Coral travel»

3. «MIBS Travel Ukraine»

4. «News travel»

5. «Oasis»

6. «Pegas»

7. «Кандагар – Тур»

8. «Пан Юкрейн»

9. «Проланд»

10. «Роза Ветров»

11. «Телехаус»

12. «Еліт Турс»

У номінації: «Спортсмен року»

1. Андрійцев Валерій - срібний призер олімпійських ігор 2012р. з вільної боротьби

2. Дементьєва Яна, Довгодько Наталія, Коженкова Анастасія, Тарасенко Катерина - збірна України з академічної греблі, парна четвірка - олімпійські чемпіони 2012р.

3. Костевич Олена – дворазова бронзова призерка олімпійських ігор 2012р. з кульової стрільби

4. Ломаченко Василь - олімпійський чемпіон 2012р. з боксу

5. Прологаєва Наталія – трикратна параолімпійська чемпіонка 2012 р. з плавання

6. П'ятниця Олександр - срібний призер олімпійських ігор 2012р. у метанні спису

7. Торохтій Олексій - олімпійський чемпіон 2012р. з важкої атлетики

8. Усик Олександр - олімпійський чемпіон 2012р. з боксу

9. Чебан Юрій - олімпійський чемпіон 2012р. з греблі на каное

10. Шемякіна Яна - олімпійська чемпіонка 2012р. з фехтування на шпазі

Експертне визначення триває, інформація про претендентів буде постійно оновлюватися, остаточні підсумки експертного опитування будуть сформовані наприкінці 2012 року та оголошені на підсумковій прес-конференції генеральної дирекції програми «Людина Року» в середині січня 2013р.

Вшанування лауреатів та переможців XVII програми «Людина року» відбудеться під час Урочистої церемонії вручення премій «Людина Року - 2012», яка, за традицією, проходитиме в НПМ «Україна».

УНІАН виступає інформаційним партнером Загальнонаціональної програми «Людина Року».