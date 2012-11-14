В одеському будинку з газових конфорок потекла вода

Як передає кореспондент УНІАН, бригада газовиків, яка прибула на місце аварії, змушена була відключити 3-поверховий будинок від газопостачання до усунення помилок.

Як з'ясувалося, ремонтники помилково неправильно підключили газову трубу в одній з квартир 3-го поверху. Коли мешканці будинку почали включати газові плити, з конфорок почала надходити вода, що й змусило мешканців звернутися по допомогу до фахівців ПАТ «Одесагаз».

Після продування газової системи газопостачання всіх квартир будинку було відновлено.

При цьому, в ПАТ «Одесагаз» УНІАН не змогли надати коментарів з приводу небезпечного прецеденту.

Нагадаємо, що з початку опалювального сезону в Одесі також сталося 8 аварій у системі теплопостачання міста. Такі факти зафіксовані, зокрема, на вулицях Розкидайлівській, Малій Арнаутській, Олександрівському проспекті, Канатній, проспектах Шевченка і Добровольського. Роботи з усунення аварій проводять фахівці КП «Теплопостачання міста Одеси».