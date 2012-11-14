НБУ вийшов на міжбанк збивати курс долара

Про це агентству УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

Він також повідомив, що на ринку спостерігається деяке перевищення попиту на валюту над пропозицією.

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При цьому співрозмовник агентства відзначив, що має місце «картинка притримування пропозиції».

Як повідомляв УНІАН, у середу, 14 листопада, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,2700/8,3100, на 12:00 звузився спред – 8,2850/8,3100 грн/дол.

У вівторок, 13 листопада, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,2400/8,2650, на 12:00 ціни виросли до 8,2480/8,2750. На час закриття торгів цінові рівні досягли максимуму - 8,2880/8,3250 грн/дол.

Нагадаємо, востаннє курс гривні до долара США досягав позначки більше ніж 8,3 грн/дол. майже 4 роки назад. Так, 15 грудня 2008 року на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,8250/7,9150, на 11:00 ціни виросли до 7,9100/7,9850. На час закриття цінові рівні досягли позначок 8,2500/8,3300 грн/дол.