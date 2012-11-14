Євразійська комісія починає «порцелянову» війну проти України

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Надзвичайний і Повноважний посол України в Росії Володимир Єльченко сказав на засіданні «Клубу Послів радіокомпанії «Голос Росії» на тему «Євразійська співпраця. Перспективи і виклики».

«Сьогодні ми одержали ноту від Євразійської комісії про початок розслідування щодо порцеляни, фаянсу і посуду», - сказав В.Єльченко.

Він наголосив, що це не створює благотворного грунту для діалогу.

Нагадаємо, що 3 вересня 2012 р. Департамент захисту внутрішнього ринку Євразійської економічної комісії почав спеціальне захисне розслідування щодо столового і кухонного фарфорового посуду. Рішення про початок розслідування прийнято на основі результатів розгляду заяви, подано ТОВ «ДО «Промисли Вербилок», підтриманого ЗАТ «Фарфор Вербилок», ВАТ «Імператорський фарфоровий завод», ЗАТ «Добруський фарфоровий завод», ПК «Дульовський фарфоровий завод».

Довідка УНІАН. Євразійська економічна комісія (ЄЕК) - єдиний постійно діючий регулюючий орган Митного союзу і Єдиного економічного простору (на сьогодні до складу входять Російська Федерація, Республіка Білорусь, Республіка Казахстан з можливістю приєднання інших країн).

ЄЕК має статус наднаціонального органу управління. Організація не підпорядкована якомусь з урядів трьох країн. Рішення Комісії обов'язкові для виконання на території трьох країн.

Основним завданням ЄЕК є забезпечення умов функціонування і розвитку Митного союзу і Єдиного економічного простору, а також вироблення пропозицій з подальшого розвитку інтеграції.

ЄЕК створена рішенням Президентів Російської Федерації, Республіки Білорусь і Республіки Казахстан наприкінці 2011 року.