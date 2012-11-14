Міліція пояснила, чому завадила вшанувати "караванського стрільця"

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Києві.

"Близько 12 години 14 листопада група громадян намагалася вчинити протизаконні дії поблизу будівлі по вул. Луговій. Вони намагалися провести зібрання з порушенням встановленого порядку та встановити якусь дошку на вході торгового центру "Караван". Охорона торгового центру не дала їм такої можливості, оскільки жодних рішень КМДА та комісії з питань найменувань та пам’ятних знаків виконавчого органу Київради з цього приводу не було", - йдеться у повідомленні.

У ВЗГ наголосили, що працівники міліції забезпечили охорону громадського порядку, не допустили порушень та зіткнень між охороною торгового центру та групою громадян. "Нікого з учасників акції не затримували. Відносно одного з учасників складено адмінпротокол за статтею КУпАП про порушення правил масових зібрань. Оскільки особа, яка вчинила правопорушення, при собі не мала паспорту, розгляд адміністративної справи було призначено в суді Оболонського району Києва на 16.30", - уточнили в ГУМВС України в Києві.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні представники партії «Братство» у Києві намагалися встановити на одному із входів до ТРЦ «Караван» меморіальну дошку Ярославу Мазурку, який, за даними міліції, розстріляв 26 вересня трьох охоронців у цьому торговельно-розважальному закладі.

Близько 10 молодиків принесли дошку розміром близько 50 х 40 см у металевій рамці. На синьому фоні золотими літерами на ній написано: «Тут купував товар та стріляв український нео-гайдамака Ярослав Мазурок».

Коли представники «Братства» за допомогою будівельного клею спробували прикріпити цю дошку до колони на вході у ТРЦ, охорона «Каравану» і працівники міліції завадили їм здійснити задумане.

Працівники міліції затримали одного з учасників акції та вилучили дошку.

Пояснюючи необхідність проведення такого заходу, лідер «Братства» Дмитро Корчинський в інтерв’ю журналістам сказав: «Більшість українців звикли терпіти приниження, деякі ним насолоджуються, але є люди, які не хочуть терпіти приниження й у відповідь на образи відкривають стрілянину».