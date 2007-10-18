Янукович має хорошу новину для інвесторів

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ розраховує, що Податковий кодекс буде прийнято у Верховній Раді до кінця 2007 року і набуде чинності з 1 січня 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у ході зустрічі з радником засновника шведської компанії IKEA Далгреном ЛЕННАРТОМ сьогодні в Кабінеті Міністрів.

«Вчора Кабінет Міністрів схвалив новий Податковий кодекс, адаптований до європейських стандартів. Для інвесторів є хороша новина, що податок на додану вартість буде знижений з 20% до 17%», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Глава уряду підкреслив, що проект Податкового кодексу пройшов експертизу в авторитетних міжнародних організаціях.

«І я думаю, він буде прийнятий в парламенті до нового року. 2008 рік ми використовуватимемо для адаптації цього кодексу в економіку України, і вже в 2009 році, з 1 січня, він набуде чинності, - пояснив він.

В.ЯНУКОВИЧ також вважає, що державний бюджет України на 2009 рік формуватиме вже на основі нового Податкового кодексу.