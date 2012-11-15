Перший національний опинився на межі банкрутства

Про це йдеться у зверненні профспілки, опублікованому на Телекритиці.

Профспілка стверджує, що їй стало відомо про позов Міністерства фінансів до НТКУ з вимогою до державного телеканалу сплати 25 мільйонів гривень. Ці кошти повинні піти на погашення кредиту, наданого НТКУ ще 1996 року з державного бюджету в межах співпраці України і Японії.

Співпробітники Першого національного просять українські ЗМІ звернути увагу на ситуацію на телеканалі.

За інформацією Телекритики, японський кредит брався у 1996 році на суму 13, 5 мільйонів доларів на закупівлю технічного обладнання, яке зараз є вже застарілим.

Генеральний директор телекомпанії Єгор Бенкендорф зазначив, що це питання буде вирішене найближчим часом. За його словами, відповідно до домовленостей частину так званого «японського кредиту» мала сплатити НТКУ за рахунок власних коштів, а частину - Міністерство фінансів в рамках фінансування державних телерадіокомпаній.

«Серед безлічі інших боргів, що дісталися в спадок від моїх попередників, знаходилася і частина кредиту, яка повинна була погашатися за рахунок коштів НТКУ, але протягом усього мого керівництва компанією ми планомірно знаходили кошти для погашення своєї частини кредиту і до кінця 2012 року плануємо погасити її повністю», - запевнив він.

Однак, за словами Єгора Бенкендорфа виникли непорозуміння з іншою частиною згаданого кредиту, який мала відшкодувати держава.

«Формально схема погашення повинна була б виглядати наступним чином: Мінфін виділяє НТКУ необхідну суму з державного бюджету і вказує, на що саме повинні піти ці кошти, а НТКУ після фактичного отримання цієї суми повертає її назад в державний бюджет. Така схема повернення була спочатку визначена у відповідному розпорядженні Кабінету Міністрів України. Замість цього, в результаті непорозуміння, держава через суд фактично повісила другу частину кредиту знову ж на НТКУ, додала до цієї суми пеню і вимагає повернення цих коштів вже найближчим часом».

Сума, яка може бути стягнена з НТКУ, за його словами, перевищує 23 мільйони гривень. Виділити таку суму НТКУ не має змоги, та вона надіється знайти порозуміння із урядом.