Forbes назвав країни з найкращими умовами для ведення бізнесу. Україна - 104-та

Нова Зеландія очолила список з 25 країн з найкращими умовами для ведення бізнесу, складений журналом Forbes за 2012 рік, піднявшись з другого місця у минулому році, повідомляється на офіційному сайті видання.

Оцінка проводилася експертами Forbes за 11 основними параметрами, серед яких податкове навантаження, відкритість ринку та прозорість його регулювання, корупція, свобода особистості, захист інвесторів, інновації і т.д.

Як відзначають РІА Новости, незважаючи на найменший розмір економіки в порівнянні з країнами з першої десятки, Нова Зеландія зафіксувала кращі результати за 4 з 11 параметрів. Видання відзначає стабільний діловий клімат в країні, що заохочує підприємництво, високий ступінь свободи особистості і захисту інвесторів, а також відсутність корупції.

У першу десятку також увійшли Данія, Гонконг, Сінгапур, Канада, Ірландія, Швеція, Норвегія, Фінляндія і Великобританія.

Канада, яка очолювала рейтинг в 2011 році, опустилася відразу на чотири позиції, оскільки Forbes вважає, що якість роботи дослідних інститутів погіршилася, а уряд відіграє недостатньо активну роль в просуванні інновацій.

Сполучені Штати Америки не потрапили в першу десятку рейтингу, опинившись лише на 12 місці - слідом за Австралією.

Найбільші європейські фінансові центри, Швейцарія і Люксембург, посіли 15-ту і 18-ту сходинки. Франція і Німеччина, найбільші європейські економіки, розташувалися на 20 і 21-й позиціях відповідно.

Україна в рейтингу зайняла 104 місце, а слідом за нею розташувалася Росія. З країн колишніх республік СРСР кращими стали країни Балтії: Естонія -22, Литва - 35, Латвія – 40 місце.