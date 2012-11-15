У Миколаєві затримали чотирьох підозрюваних у вбивствах валютників

Про це УНІАН повідомили в секторі зв'язків із громадськістю УМВС України в Миколаївській області.

За даними міліції, 13 листопада було затримано 33-річного чоловіка, а наступного дня - 44-х, 37-ми і 23-річного членів групи.

Всі підозрювані - жителі обласного центру. Причетність затриманих до скоєння вбивств, зокрема, підтверджують результати проведеної ДНК-експертизи.

У міліції уточнили, що впродовж 2011-2012 років на території Миколаєва було скоєно низку вбивств громадян, які мали відношення до діяльності, пов'язаної з обігом іноземної валюти.

Співробітники Управління кримінального розшуку УМВС у Миколаївській області встановили й затримали осіб, які обгрунтовано підозрюються в причетності до скоєння зазначених злочинів.

За місцем проживання наркозалежного 33-річного підозрюваного було виявлено й вилучено речові докази, що свідчать про його причетність також до скоєння низки крадіжок на території Миколаєва.

Стосовно затриманих обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Проводяться необхідні слідчі дії.