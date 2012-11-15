У Білорусі в українців вилучили партію одягу

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Державного прикордонного комітету Білорусі.

Вранці 14 листопада прикордонний наряд у взаємодії із співробітниками ДАІ за 8,5 км від лінії держкордону поблизу н.п. Ляховци зупинили мікроавтобус «Фольксваген-ЛТ35» з українськими номерами. За кермом автомобіля був 29-річний житель Шацька Волинської області, у салоні – двоє жителів міста Чернівці, 29 і 48 років. Вони перевозили верхній одяг без будь-яких супровідних документів на право переміщення білоруською територією, зазначили в ГПК Білорусі.

Крім того, як повідомили у прес-центрі, ці громадяни не змогли пред'явити прикордонникам документи, які б дозволяли перебування у прикордонній зоні.

При цьому, громадяни України сказали, що везли товар із Росії. Проте, на думку оперативників, швидше за все, ці громадяни збиралися нелегально перемістити його в Україну.