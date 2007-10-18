Черновецький дав ЖЕКам час до кінця дня

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ доручив негайно усунути недоліки роботи теплопровідних мереж, які заважають довести абсолютний показник старту опалювального сезону в столиці до 100%.

Про це УНІАн повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

До кінця сьогоднішнього дня мер зобов’язав «Київенерго» та профільні служби повністю завершити підключення столичних будинків.

Головною причиною уповільнення подачі тепла в помешкання столичні тепловики вважають незначні локальні недоліки теплопровідних мереж, виявлені на початку опалювального сезону. Профільні служби АК «Київенерго» вже кілька діб працюють з проблемними ділянками будинків та роблять усе можливе для термінового вирішення проблеми, зазначили в КМДА.

Не зважаючи на ці факти, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ ще раз підкреслив, що цього року Київ значно краще підготований до опалювального сезону, ніж минулого. Зокрема, за його словами, якщо впродовж 2006 року до міської влади надійшло 11641 звернення громадян з питань забезпечення помешкань тепло- та водопостачанням, то 2007 року ця цифра зменшилась у 5 разів - наразі зафіксовано 2263 звернення.

Мер закликав киян активно звертатись до Call-центру та інформувати про свої проблеми. Він запевнив, що всі звернення відслідковуються та враховуються міською владою.