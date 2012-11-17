Бойко не виключає судових спорів з "Газпромом"

01:49, 17 листопада 2012
Суспільство
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Міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко не виключає можливості судових спорів України з російським газовим монополістом компанією "Газпром" через зниження закупівлі Україною газу.

Олексій Міллер та Юрій Бойко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі телеканалу "Інтер".

"Так, у нас будуть суперечки, можливо, навіть судові, з нашими російськими колегами", - сказав міністр.

"Ми абсолютно праві, ми будемо діяти відповідно до національних інтересів нашої країни, і будемо їх відстоювати в Стокгольмі, або Лондоні, або в Парижі. У нас іншого виходу немає", - підкреслив Ю.Бойко.

На цю тему: Польща домоглася від Газпрому знижки на газ

Як раніше повідомляв УНІАН, на початку листопаді ц.р. польської державної нафтогазової компанії PGNiG вдалося домогтися більш 15% знижки на поставлений до Польщі російський газ, що дозволить країні з наступного року щорічно економити до одного мільярда доларів.

На цю тему: Газпром програв спір із чеською RWE Transgas про штраф за невідібраний газ

Наприкінці жовтня ц.р. "Газпром" програв в арбітражному суді у Відні чеському підрозділу німецького концерну RWE, від якого російська компанія вимагала оплати 0,5 млрд. доларів штрафу за законтрактований, але не відібраний газ.

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