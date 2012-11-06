Польща домоглася від Газпрому знижки на газ

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на польські ЗМІ.

За даними Gazeta Wyborcza, офіційно про угоду між "Газпромом" і PGNiG буде оголошено 6 листопада.

Також джерела стверджують, що сторони домовилися про зміну формули, за якою розраховуються ціни газових поставок. Що стосується кінцевої ціни на російський газ, як передає з посиланням на джерела Cire.pl, вона впаде з нинішніх 550 доларів за тисячу кубометрів газу до 450 доларів. Це дозволить польській стороні економити щорічно до трьох мільярдів злотих (близько 930 мільйонів доларів).

Заступник голови правління "Газпрому" Олександр Медведєв підтвердив, що на переговорах по газу сторони "знайшли взаємоприйнятний механізм коригування ціни російського газу, який гнучко відбиває певні зміни, що відбулися на газовому ринку Польщі та Європи".

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Угода дозволить "Газпрому" закрити розгляд з PGNiG в арбітражному суді в Стокгольмі, ініційований польською держкомпанією в лютому 2012 року.

У 2011-2012 роках "Газпром" погодився знизити для ряду європейських партнерів контрактні ціни на газ в середньому на десять відсотків. Серед інших, знижки отримали французька GDF Suez, німецька Wingas, словацька SPP, турецька Botas, італійські Edison і Sinergie Italiane, словацька SPP та австрійська Econgas. Крім того, в кінці жовтня 2012 чеське підрозділ німецького енергоконцерну RWE - RWE Transgas - оголосило, що добилося в суді скасування штрафів за прописаний в довгострокових контрактах "Газпрому" принцип "бери або плати" ("take-or-pay").