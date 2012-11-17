500 приватних будинків у Жулянах залишилися без світла

У Солом’янському районі столиці через розрив кабелю без електропостачання залишилося 500 приватних будинків.

У житловому мікрорайоні Жуляни Солом’янського району міста Києва, сталося технологічне порушення кабельної лінії електричної мережі 10 кВт (розрив силового електрокабелю внаслідок довготривалої експлуатації). Як повідомляє прес-служба МНС, в результаті аварії відбулося відключення від електричної мережі близько 500 приватних будинків (вулиці Смолича, Вільямса, Крейсер Аврора, Леніна, Медична, Соснова, Героїв Війни, Кооперативна, Совська, Карла Маркса, Ватутіна, Набережна, Шевченка, Робітнича, Садова, Київська, Комсомольська, Повітрофлотська, Котляревського, Гоголя, Шкільна). На місці події працює аварійно-відновлювальна бригада ПАТ „Київенерго”.

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