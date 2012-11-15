Київенерго бере багатомільйонний кредит у компанії Ахметова

Компанія “Київенерго” за підсумками тендера залучила у компанії групи DTEK Holdings Limited кредитну лінію на 185,9 млн гривень (в еквіваленті в доларах).

Про це пише муніципальна газета «Хрещатик» з посиланням на повідомлення на веб-порталі державних закупівель.

Строк кредитування - 3 роки. Цільове призначення кредитних коштів: для здійснення статутної діяльності позичальника, у тому числі для поповнення оборотних коштів. Ефективна відсоткова ставка за кредитною лінією - 9 % річних.

Довідка УНІАН. ПАТ «Київенерго» генерує й постачає теплову й електричну енергію в Києві, входить до складу ДТЕК. ДТЕК – найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), що належить українському бізнесмену Рінату Ахметову.