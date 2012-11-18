ДАІ закликає водіїв сьогодні їздити з увімкненими фарами

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

Як зазначається в повідомленні, 26 жовтня 2005 року Генеральна асамблея ООН у своїй резолюції закликала всі країни визнати Всесвітній день пам'яті жертв ДТП і відзначати його в третю неділю листопада.

Рішення було зумовлене занепокоєнням урядів і міжнародних співтовариств щорічним зростанням кількості дорожньо-транспортних пригод у світі. За даними ООН, дорожні аварії є другою причиною смертності серед дітей та молоді. В автопригодах щорічно гине більш ніж 1,3 млн осіб, ще 50 млн людей отримують травми або стають інвалідами.

Як наголошує ООН, якщо не вживати невідкладних заходів щодо поліпшення безпеки дорожнього руху, то до 2020 року в країнах з низьким і середнім рівнем доходу кількість людей, які гинуть внаслідок дорожньо-транспортних пригод, зросте до 80%.

Департамент ДАІ МВС України звернувся до всіх водіїв із закликом 18 листопада, в День пам'яті жертв ДТП, на знак солідарності і підтримки включити ближнє світло фар на автомобілі, тим самим вшанувавши пам'ять загиблих на дорогах.

Як повідомлялося, за офіційною статистикою ДАІ, минулого року в Україні внаслідок ДТП загинули 4,7 тис. українців, травмовано майже 40 тис. осіб. При цьому кожен третій загиблий – молода людина у віці до 29 років. Лише за один день – 17 листопада - Україні сталося 97 ДТП, в яких загинули 22 особи, 125 отримали травми.