У Києво-Печерській лаврі сьогодні відслужать панахиду за загиблими у ДТП

07:54, 18 листопада 2012
Суспільство
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У неділю, 18 листопада, після Божественної літургії в Трапезній церкві Свято-Успенської Києво-Печерської лаври з благословення Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Володимира буде відслужена панахида за загиблими в дорожньо-транспортних пригодах.

Митрополит Володимир під час літургії з нагоди 20-річчя свого предстоятельського служіння в УПЦ. 20 червня

Про це повідомляє офіційний сайт УПЦ.

Ця поминальна служба присвячується Всесвітньому дню пам’яті жертв дорожньо-транспортних пригод у рамках Всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху, який проводиться Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація безпеки дорожнього руху» на підтримку ініціативи Організації Об’єднаних Націй, згідно з якою у кожну третю неділю листопада відзначається Всесвітній день пам’яті жертв дорожньо-транспортних пригод.

Церква також закликає в цей день до поминальної молитви за загиблих на дорогах.

«Церква, як любляча мати, не може бути осторонь невтішного стану справ із ДТП і тому не залишає без заупокійної молитви своїх чад, загиблих під час дорожньо-транспортних пригод, а нас живих, закликає до відповідальності і обережності за кермом», - говориться в повідомленні.

Імена загиблих під час дорожньо-транспортних пригод православних християн для поминальної молитви 18 листопада можна надсилати на електронну адресу stvolodymyrchurch@ukr.net.

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