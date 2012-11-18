У Києво-Печерській лаврі сьогодні відслужать панахиду за загиблими у ДТП

Про це повідомляє офіційний сайт УПЦ.

Ця поминальна служба присвячується Всесвітньому дню пам’яті жертв дорожньо-транспортних пригод у рамках Всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху, який проводиться Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація безпеки дорожнього руху» на підтримку ініціативи Організації Об’єднаних Націй, згідно з якою у кожну третю неділю листопада відзначається Всесвітній день пам’яті жертв дорожньо-транспортних пригод.

Церква також закликає в цей день до поминальної молитви за загиблих на дорогах.

«Церква, як любляча мати, не може бути осторонь невтішного стану справ із ДТП і тому не залишає без заупокійної молитви своїх чад, загиблих під час дорожньо-транспортних пригод, а нас живих, закликає до відповідальності і обережності за кермом», - говориться в повідомленні.

Імена загиблих під час дорожньо-транспортних пригод православних християн для поминальної молитви 18 листопада можна надсилати на електронну адресу stvolodymyrchurch@ukr.net.