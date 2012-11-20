Оголошення вироку у справі Макар перенесли ще на тиждень

Як повідомляє кореспондент УНІАН, адвокат матері О.Макар Тетяни Суровицької – Микола Катеринчук заявив журналістам, що, на його думку, причиною перенесення стала велика кількість журналістів, яка зібралася в залі засідань.

«Є думка, що сьогодні вирок не оголошено тільки тому, що багато засобів масової інформації», - сказав М.Катеринчук.

Відповідаючи на запитання журналістів, він також сказав, що «вирок може бути м'яким», оскільки останнім часом ведеться «інформаційна війна». «З'явилася Гельсінкська група, якісь позови, квартири, бійки, - зазначив М.Катеринчук. - Ось що сьогодні нібито повинно обговорюватися в ЗМІ, а не м'який вирок за зґвалтування».

«Ви побачите, що у всіх політичних ток-шоу цього тижня ця тема буде дуже активно обговорюватися, але вона не буде пов'язана з вироком. Це інформаційна війна, щоб збити увагу людей до самого вироку за зґвалтування і вбивство і замінити його на всілякі базікання, які не мають жодного стосунку до справи», - додав адвокат.

Т.Суровицька, відповідаючи на запитання журналістів, заперечує докори громадських діячів Миколаївської приймальні Української Гельсінкської спілки з прав людини в тому, що вона не займалася вихованням дочки.

Вона також заявила, що категорично не згодна і з інформацією про купівлю нею квартир, дорогих меблів і побутової техніки.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня в Миколаєві троє молодих людей зґвалтували 18-річну Оксану Макар, а потім намагалися спалити живцем. Дівчина померла 29 березня в Донецькому опіковому центрі, де вона перебувала з 16 березня і перенесла кілька операцій. Прокурори вимагають засудити обвинувачених у справі про зґвалтування і вбивство О.Макар Євгена Краснощока до довічного ув’язнення, а Артема Погосяна і Максима Присяжнюка – до 14 і 15 років позбавлення волі.

Миколаївська жіноча організація «Дана» заявила, що має намір подати до суду на Тетяну Суровицьку, матір загиблої від рук насильників Оксани Макар, - за недбале ставлення до своїх батьківських обов'язків і незабезпечення безпеки своєї дочки. Наразі в Жовтневому райвідділі внутрішніх справ розглядається заява від імені жіночої організації «Дана», яка грунтується на документах, які були передані в прокуратуру Миколаївської області. Документи одержано з інтернату, в якому кілька років перебувала О.Макар, і містять підтвердження того, що Суровицька сприяла тому, що в 12 років Оксана фактично була віддана в сексуальне рабство, а потім займалася проституцією.

Також правозахисники мають достовірні відомості про те, що Суровицька є власницею двох квартир у Миколаєві, куплених останнім часом.