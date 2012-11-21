У дитсадку в Києві знайшли кишкову паличку та стафілокок

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Деснянського району столиці.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, за дорученням прокуратури санітарно-епідеміологічною станцією було проведено мікробіологічне дослідження страв у дитсадку №745, розташованому на пр. Маяковського, 18-б.

За результатами дослідження лікарями СЕС у макаронах та омлеті було виявлено бактерії групи кишкової палички.

Причиною називають порушення санітарно-гігієнічного режиму та технології приготування страв, обробки та миття посуду.

Крім того, під час бактеріологічного обстеження кухарів та вихователів дитячого закладу у 7 із 24 було виявлено масивний ріст стафілококу, поінформували в прокуратурі.

У зв’язку з цим порушено кримінальну справу за невиконання санітарних правил та норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням за ч. 1 ст. 325 КК України.