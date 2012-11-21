МВФ радить пустити гривню у вільне плавання

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив у ході третього українського інвестиційного форуму постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Макс Альєр.

За його словами, в контексті переходу від фіксованого до гнучкого курсу необхідно пройти перехідний період, який має бути «добровільним» і продуманим.

М.Альєр також зазначив, що Україна належить до групи експортно-орієнтованих країн, для яких гнучкий курс кращий, ніж фіксований. Водночас, за його словами, у зв'язку з переходом на гнучкий курс має змінитися і ситуація з інфляцією.

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада, директор департаменту аналізу і прогнозування грошово-кредитного ринку НБУ Сергій Кораблін заявив, що Нацбанк вважає неминучим поступове підвищення курсової гнучкості національної валюти. Цього ж дня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку вперше майже за останні чотири роки досягли рівня 8,3 грн.

За словами директора департаменту аналізу і прогнозування грошово-кредитного ринку НБУ Сергія Корабліна, «поступове підвищення курсової гнучкості національної валюти – це неминучість». Він зазначив, що забезпечення цінової стабільності є основним завданням Національного банку України, а завдання обов'язкового утримування курсу гривні Нацбанком законодавчо не передбачене.