У НБУ натякають, що гривня дешевшатиме
НБУ вважає неминучим підвищення курсової гнучкості гривні.
Національний банк України вважає неминучим поступове підвищення курсової гнучкості національної валюти.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор департаменту аналізу та прогнозування грошово-кредитного ринку НБУ Сергій Кораблін у ході 7-ї щорічної конференції Інституту Адама Сміта «Український банківський форум», який проходить у Києві.
«Поступове підвищення курсової гнучкості національної валюти – це неминучість», - сказав під час своєї доповіді С.Кораблін. Серед іншого він відзначив, що забезпечення цінової стабільності є основним завданням Національного банку України, а завдання обов'язкового утримання курсу гривні Нацбанком законодавчо не передбачено.
На тему: У Азарова не бачать підстав для коливання гривні та росту цін.
Як повідомляв УНІАН, 8 листопада прес-секретар прем'єр-міністра України Миколи Азарова Віталій Лук’яненко заявляв журналістам, коментуючи ситуацію на валютному ринку України, що підстав для коливання курсу гривні й зростання цін немає.
«Уряд постійно в контакті з Національним банком уважно відстежує ситуацію, тримає її під контролем. Ніяких підстав для будь-яких коливань курсу зараз немає, так само як і для зростання цін», - сказав В.Лук’яненко.
Водночас експерти ІК «Трійка Діалог Україна» прогнозували, що до кінця року курс гривні до долара США ймовірно знизиться до 8,5 грн/дол. на тлі зниження золотовалютних резервів Національного банку України.
За січень-жовтень ц.р. резерви знизилися майже на 16%, або на 4,983 млрд дол. (із 31,795 млрд дол.).
Довідка УНІАН. У вівторок, 13 листопада, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,2400/8,2650, на 12:00 ціни зросли до 8,2480/8,2750 грн/дол.