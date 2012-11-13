У НБУ натякають, що гривня дешевшатиме

Національний банк України вважає неминучим поступове підвищення курсової гнучкості національної валюти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор департаменту аналізу та прогнозування грошово-кредитного ринку НБУ Сергій Кораблін у ході 7-ї щорічної конференції Інституту Адама Сміта «Український банківський форум», який проходить у Києві.

«Поступове підвищення курсової гнучкості національної валюти – це неминучість», - сказав під час своєї доповіді С.Кораблін. Серед іншого він відзначив, що забезпечення цінової стабільності є основним завданням Національного банку України, а завдання обов'язкового утримання курсу гривні Нацбанком законодавчо не передбачено.

На тему: У Азарова не бачать підстав для коливання гривні та росту цін.

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада прес-секретар прем'єр-міністра України Миколи Азарова Віталій Лук’яненко заявляв журналістам, коментуючи ситуацію на валютному ринку України, що підстав для коливання курсу гривні й зростання цін немає.

«Уряд постійно в контакті з Національним банком уважно відстежує ситуацію, тримає її під контролем. Ніяких підстав для будь-яких коливань курсу зараз немає, так само як і для зростання цін», - сказав В.Лук’яненко.

Водночас експерти ІК «Трійка Діалог Україна» прогнозували, що до кінця року курс гривні до долара США ймовірно знизиться до 8,5 грн/дол. на тлі зниження золотовалютних резервів Національного банку України.

За січень-жовтень ц.р. резерви знизилися майже на 16%, або на 4,983 млрд дол. (із 31,795 млрд дол.).

Довідка УНІАН. У вівторок, 13 листопада, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,2400/8,2650, на 12:00 ціни зросли до 8,2480/8,2750 грн/дол.