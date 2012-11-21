МВФ: Все те, про що ми просили Україну раніше, залишається на тому ж місці

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив у ході третього українського інвестиційного форуму постійний представник МВФ в Україні Макс Альєр.

«Фундаментальні труднощі України залишилися тими ж, що й раніше», - зазначив він.

«Все те, про що ми просили Україну раніше, залишається на тому ж місці», - додав М.Альєр.

За його словами, МВФ очікує від української сторони ухвалення пакета заходів із реформування української економіки, досягнення макроекономічної стабільності.

Водночас М.Альєр зазначив, що на сьогоднішній день український уряд виявляє бажання відновити співпрацю з МВФ.

Довідка УНІАН. У листопаді 2008 року Міжнародний валютний фонд ухвалив рішення про надання Україні дворічної програми кредитування stand-by на суму близько 16,4 млрд дол. У 2008-2009 роках Україна отримала три транші кредиту на загальну суму 12 млрд дол. Четвертий транш у розмірі 3,8 млрд дол. Україна розраховувала отримати в листопаді 2009 року, проте через проведення президентських виборів кошти виділені не були.

Після схвалення влітку 2010 року нової дворічної програми stand-by на майже 16 млрд дол. Україна отримала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол.

Після цього виділення коштів за програмою було заморожено через невиконання Україною низки взятих на себе зобов'язань, зокрема, щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.