ГПУ заявляє, що відомство Богатирьової залишило ВІЛ-інфікованих дітей без грошей

У ході проведення перевірки ГПУ встановила, що в Україні під диспансерним наглядом перебуває понад 10 тисяч ВІЛ-інфікованих дітей, і їхнє право на отримання держдопомоги порушується МОЗом.

"Згідно з вимогами Закону «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ» таким дітям до досягнення 18-річного віку призначається щомісячна державна допомога у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України. Відповідно до постанови Уряду від 12.09.2012 № 852 розмір державної допомоги збільшено вп’ятеро і визначено в сумі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, Міністерство охорони здоров’я України уповноважено привести відомчі нормативно-правові акти у відповідність із постановою", - йдеться у повідомленні прес-служби ГПУ.

Проте, заявляють силовики, усупереч зазначеним вимогам МОЗ України не вжило дієвих заходів, щоб розробити порядок виплати щомісячної держдопомоги.

"Нарахування зазначених коштів та їх виплата здійснюється тільки особам у віці до 16 років та в розмірі 34 грн., визначеному постановою Кабінету Міністрів України, що втратила чинність. Як наслідок, ВІЛ-інфіковані діти недоотримують гарантовану державою допомогу, а у віці від 16 до 18 років – взагалі незаконно позбавлені права на її одержання", - заявляє Генпрокуратура.