Азаров: уряд виступає за пом'якшення монетарної політики

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров на з'їзді Федерації роботодавців України.

«У нас є серйозні можливості для пом'якшення монетарної політики, щоб полегшити роботу нашого бізнесу на внутрішньому ринку. Ми завершуємо розробку комплексу заходів і вже починаємо їх реалізовувати для активізації грошового обігу в країні», - сказав М.Азаров.

При цьому він запевнив, що пом'якшення монетарної політики не призведе до зростання інфляції й не вплине на стабільність валютного курсу.

«Ми вважаємо, що певні ризики є, але ці ризики порівняно з необхідністю зростання економіки є допустимими, тобто ми здатні підтримувати стабільність нашого валютного курсу й одночасно збільшувати обсяги кредитування економіки», - зазначив прем'єр.

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М.Азаров підкреслив, що уряд займає позицію максимального невтручання в справи бізнесу. «Попередні рішення щодо жорсткої валютної та монетарної політики ухвалювалися в умовах дестабілізації на валютному ринку, але зараз платіжний баланс вирівнюється, й, безумовно, всі ці заходи скасовуватимуться», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України своєю постановою №479 від 16 листопада «Про встановлення розміру обов'язкового продажу надходжень у іноземній валюті» ввів обов'язковий продаж 50% валютної виручки.

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Минулого тижня у Верховній Раді було зареєстровано законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо операцій з іноземною валютою», яким пропонується ввести 15% збір до Пенсійного фонду із суми операцій з продажу готівкової валюти. 20 листопада Верховна Рада відклала розгляд цього законопроекту на невизначений термін.

У НБУ підкреслюють, що введення податку на продаж валюти спрямовано перш за все на боротьбу зі спекуляціями на готівковому валютному ринку.

Довідка УНІАН. В Україні грошова маса в жовтні скоротилася на 0,7% (із початку року збільшилася – на 6%) – до 727 млрд грн, монетарна база скоротилася на 0,9% (із початку року зросла на 2,4%) – до 245,6 млрд грн.