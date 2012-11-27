Акімова: Податок на продаж валюти не вирішить економічних проблем

Як передає кореспондент УНІАН, про це, відповідаючи на запитання УНІАН, заявила перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина Акімова.

«Адміністративні заходи втручання можуть мати певний успіх протягом короткого часу, але в довгостроковій перспективі вони не є інструментом, який може вирішувати проблеми економіки країни», - сказала І.Акімова.

Вона висловила переконання, що й автори законопроекту про введення 15-процентного податку на продаж валюти це розуміють.

«Сподіваюся, що буде запропоноване більш комплексне рішення на довгострокову перспективу, що забезпечує стабільність економіки, зокрема нормальну, стабільну, сприяючу розвитку економіки монетарну політику», - сказала І.Акімова.

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада у Верховній Раді було зареєстровано законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо операцій з іноземною валютою», яким пропонується ввести 15% збір до Пенсійного фонду з суми операцій з продажу готівкової валюти. Термін набуття ним чинності, в разі ухвалення, встановлювався на рівні 60 днів. Згодом документ було відкликано його автором.

У НБУ підкреслюють, що введення податку на продаж валюти спрямовано перш за все на боротьбу зі спекуляціями на готівковому валютному ринку.

20 листопада Верховна Рада відклала розгляд цього законопроекту на невизначений термін.