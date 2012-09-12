Голова Нацбанку: підприємства-експортери накопичили 10 млрд. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Дніпропетровську на Всеукраїнській нараді з питань реального сектору економіки повідомив глава Національного банку України Сергій Арбузов.

«Ці гроші не працюють. Це означає, що ми маємо штучний дефіцит платіжного балансу і НБУ доводиться посилювати монетарну політику», - зазначив С.Арбузов.

За його словами, відмова підприємств завозити валюту в країну погіршує платіжний баланс країни.

«Давайте валюту завеземо в країну. Давайте нормально працювати, не посилюватимемо монетарну політику і не підніматимемо собі ставки», - закликав С.Арбузов підприємства-експортери.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк подав до парламенту проект закону, що зобов'язує підприємства продавати валютну виручку. На думку експертів, у разі набуття чинності відповідного закону, НБУ може ввести продаж валютної виручки вже у вересні.

Зокрема, головний економіст інвестиційної компанії Dragon Capital Олена Бєлан вважає, що саме скорочення валютних резервів змушує Центробанк іти на жорсткі заходи.

“Ми чекаємо, що резерви продовжуватимуть знижуватися до кінця цього року, тому що окрім інтервенцій на підтримку гривні є ще такі чинники, як виплати за зовнішнім боргом, зокрема, боргом перед МВФ. У серпні уряд і НБУ мають заплатити більше 1 млрд дол. за кредитами МВФ і ще 1,5 млрд у жовтні-листопаді”, - резюмувала О.Бєлан.

Міжнародні валютні резерви НБУ в серпні скоротилися на 0,3% - до 29,995 млрд дол. з 30,081 млрд дол.