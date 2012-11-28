Колишній афганець застрелив сторожа агрофірми, який скривдив його племінника

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Київській області, днями на озеро, яке орендувала агрофірма задля вирощування риби, потрапив хлопець, щоб незаконно виловити рибу. Його помітили робітники фірми. Як йдеться в повідомленні ВЗГ, «чоловіки, незадоволені візитом непроханого гостя, мовою стусанів дохідливо пояснили, що рибу тут ловити не можна. Ні з чим повернувшись додому, молодик все розповів батькові. Коли ж новина про скривдженого племінника дійшла до дядька-афганця, останній вирішив помститися».

Близько 23.00 чоловік з мисливською рушницею прийшов до сторожки, де перебували охоронці, та кілька разів вистрілив в їхній бік. Почувши постріли, працівники агрофірми почали переслідувати стрілка. З криком «Не наближайтесь, а то постріляю!», афганець забіг до першої-ліпшої хати та зачинився всередині. Один із сторожів, які оточили будинок, почав відкривати двері. Тільки вони відчинилися – пролунав постріл. Внаслідок поранення в голову 34-річний працівник агрофірми помер миттєво.

Побачивши закривавленого товариша, інші охоронці відібрали зброю у афганця та почали його щосили бити. Один з представників фірми зателефонував керівникові, який викликав на місце події міліцію та «швидку».

Наразі за фактом вбивства проводиться досудове розслідування за ст.115 Кримінального кодексу України. Рушницю та інші речові докази вилучено і направлено на експертизу. Чоловік, який стріляв у охоронця, з переломами рук, ніг та численними травмами знаходиться під охороною в лікарні. Всі учасники події встановлені та опитані. Слідчими оцінюється законність дій працівників агрофірми.