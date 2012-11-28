МВС: У справі «караванського стрільця» проводиться понад 200 експертиз

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

Зокрема, як наголошується в повідомленні, слідчі дії у кримінальній справі за фактом вбивства трьох охоронців ТРЦ «Караван» та замаху на вбивство ще одного тривають. У рамках розслідування справи слідчими призначено понад 200 експертиз, серед яких – судово-медичні, медико-криміналістичні, молекулярно-генетичні, балістичні, дактилоскопічні тощо.

Водночас в МВС зазначають, що з огляду на великий суспільний резонанс цієї справи, ще до моменту завершення розслідування виникають спроби подати інформацію з цього приводу в перекрученому вигляді або вирваною з контексту.

Стосовно факту проведення впізнання в морзі знайденого тіла Я.Мазурка, то Міністерство внутрішніх справ України звертає увагу, що відповідно до вимог КПК України в редакції 1960 року, який був чинним на той момент, впізнання трупу проводиться його родичами, близькими або особами, які були знайомі з померлим.

Відповідно до цього положення, впізнання трупу, виявленого в одній з паркових зон м. Києва, було проведене за участю дружини померлого Людмили Мазурок. Вказана громадянка впізнала свого чоловіка Я.Мазурка, підкреслили в міністерстві.

Разом з тим впізнання трупу Я.Мазурка за участю охоронця ТРЦ «Караван», який вижив після цієї події, не проводилося, оскільки він не підпадає під жодну з вище визначених категорій, зазначається в повідомленні.

У той же час із цим потерпілим було проведено впізнання нападника по фотознімках. Під час цієї слідчої дії вказаний громадянин упізнав Я.Мазурка як особу, що 26 вересня вчинила вбивство охоронців та замах на його вбивство, заявили в МВС.

Крім того, йдеться в повідомленні, згідно з висновком молекулярно-генетичної експертизи, проведеної за зразками крові матері Я.Мазурка, встановлено, що вона є його біологічною матір’ю. «Генетичні ознаки Я.Мазурка були виявлені на головному уборі та мішечку-гільзоприймачеві, вилучені під час огляду місця події в ТРЦ «Караван», а також на зубних щітках, трьох кепках та сорочці, вилучених під час обшуку за місцем його проживання», - зазначили в міністерстві.

Відповідно до висновку молекулярно-генетичної експертизи, проведеної по черевиках, вилучених під час обшуку за місцем проживання Я.Мазурка, встановлено генетичні ознаки слідів крові людини, які співпадають з генетичними ознаками, встановленими у зразку крові одного зі вбитих охоронців ТРЦ «Караван», стверджують в МВС.

Також згідно з висновком дактилоскопічної експертизи, відбитки пальців рук Я.Мазурка ідентичні слідам пальців рук, вилучених при огляді місця події за фактом вбивства охоронців ТРЦ «Караван», наголошується в повідомленні.

У зв’язку з цим в МВС заявили, що «відверте перекручування інформації щодо цього інциденту, її подання вирваною з контексту та публікація «смажених фактів» до завершення слідства у справі є неприпустимими».

Як повідомлялося, у програмі "Українські сенсації" на телеканалі 1+1 йшлося про те, що головний свідок у справі про стрілянину в "Каравані" Павло Феденков заявив правоохоронцям, що загиблий Я.Мазурок не стріляв у них.

Зазначалося, що П.Феденкова викликали на упізнання, однак труп Я.Мазурка йому не показали, показали лише фото трупа з моргу. І на цих фото П.Феденков стрільця не впізнав.