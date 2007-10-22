У Дніпропетровську продовжують ліквідувати наслідки вибуху газу

У Дніпропетровську продовжуються роботи з розбору, демонтажу та вивезенню зруйнованих конструкцій третього під`їзду 10-поверхового 4-під`їзного житлового будинку по вул. Мандриківській, 127, де 13 жовтня стався вибух побутового газу.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, на сьогодні у медичних закладах міста залишаються 18 осіб, в тому числі 2 дітей.

З місця події вивезено 293 самоскиди з уламками будівельних конструкцій, загальною вагою близько 2 тис. 930 тонн. До проведення демонтажних робіт від комунальних служб та приватних організацій області і міста залучено 70 чол. та 16 од. спеціальної та інженерної техніки.

Як повідомляв УНІАН, вибух побутового газу в 10-поверховому будинку № 127 по вулиці Мандриківській у Дніпропетровську стався 13 жовтня. Попередня причина вибуху - різке підвищення тиску газу в мережі. Внаслідок вибуху газу загинули 23 особи.