Двоє українців на підводах везли до Румунії 47 ящиків контрабандних сигарет

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії зі ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, порушників, які рухалися у темряві двома підводами у бік Румунії, прикордонники зупинили за 100 метрів від кордону.

Двоє чоловіків, які перевозили товар, назвалися місцевими жителями, але документів, що посвідчували б їхню особу, при собі не мали.

Затриманих громадян разом із 47 ящиками контрабандних сигарет українського виробництва доставили у прикордонний відділ для складання адміністративно-процесуальних документів.

Наразі планується передача матеріалів до податкової міліції, зазначили у прикордонній службі.