Двоє українців на підводах везли до Румунії 47 ящиків контрабандних сигарет
10:43, 30 листопада 2012Суспільство
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47 ящиків контрабандних тютюнових виробів затримали на Буковині прикордонники відділу «Красноїльськ» Чернівецького загону.
Контрабандистів затримали за 100 метрів від кордону
Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії зі ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, порушників, які рухалися у темряві двома підводами у бік Румунії, прикордонники зупинили за 100 метрів від кордону.
Двоє чоловіків, які перевозили товар, назвалися місцевими жителями, але документів, що посвідчували б їхню особу, при собі не мали.
Затриманих громадян разом із 47 ящиками контрабандних сигарет українського виробництва доставили у прикордонний відділ для складання адміністративно-процесуальних документів.
Наразі планується передача матеріалів до податкової міліції, зазначили у прикордонній службі.
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