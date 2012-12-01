Невідомі розстріляли з пістолетів чотирьох коней на пасовищі

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Житомирської області, провадження відкрито за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 15 ККУ (замах на злочин) та ч. 1 ст. 185 ККУ (крадіжа).

Як уточнили у прес-службі, Овруцька міжрайонна прокуратура здійснює процесуальний нагляд за розслідуванням факту загибелі цих тварин.

Установлено, що поблизу села Гладковичі в Овруцькому районі Житомирської області на пасовищі з вогнепальної зброї розстріляно чотирьох коней, які належали місцевій жительці.

Досудове розслідування проводиться Овруцьким райвідділом УМВС України у Житомирській області.

Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до скоєння злочину.