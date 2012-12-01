В Одесі відбулася церемонія прощання з загиблими військовослужбовцями ВМС

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-центрі українських ВМС.

У рамках раніше оголошеного, згідно з рішенням командувача ВМС України віце-адмірала Юрія Іл’їна, дня жалоби за загиблими - командиром Західної військово-морської бази капітаном 1 рангу Кареном Хачатуровим, заступником командира Західної військово-морської бази з виховної роботи капітаном 2 рангу Олександром Дерещуком, офіцером штабу бази молодшим лейтенантом Володимиром Лисим і старшиною 2 статті служби за контрактом Віталієм Моросюком, об 11.00 на кораблях, у берегових військових частинах та установах були приспущені прапори, проведено хвилину мовчання з подачею відповідних звукових сигналів.

Хвилиною мовчання і приспущенням прапорів на кораблях і в частинах пам'ять загиблих колег також вшанували військовослужбовці Севастопольського гарнізону Чорноморського флоту Російської Федерації.

У гарнізонному Будинку офіцерів Одеси відбулася церемонія прощання із загиблими. У заходах взяли участь командувач ВМС України Ю.Іл’їн, заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Григорій Саковський, голова Одеської облдержадміністрації Едуард Матвійчук, колишній начальник Генштабу ЗСУ генерал армії у запасі Іван Свида, помічник міністра оборони України, колишній командувач українських ВМС, адмірал у запасі Віктор Максимов, військовослужбовці Одеського гарнізону, представники місцевих органів влади, студенти морських навчальних закладів Одеси.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 29 листопада на 67-му кілометрі автодороги Одеса – Мелітополь – Новоазовськ сталася дорожньо-транспортна подія, внаслідок якої загинули четверо військовослужбовців Західної військово-морської бази ВМС України, які поверталися до пункту постійної дислокації.